الأردن يسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا





أعلن وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، اليوم الأحد، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للإصابات المسجلة داخل المملكة إلى 457 إصابة.





وقرر مجلس الوزراء الأردني، إعادة تشغيل قطاع النقل العام بنسبة لا تزيد عن 50% اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وذلك بعد الانخفاض الملحوظ الذي شهدته البلاد في أعداد مصابي فيروس كورونا مؤخرًا.





وقال العضايلة "قررنا تمديد تعطيل الوزارات والمؤسسات العامة حتى نهاية شهر رمضان المبارك".





وتوقعت دراسة أعدتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم موعد انتهاء أزمة كورونا في العديد من الدول العربية والغربية.





واستندت الدراسة إلى البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات، ودورة حياة الفيروس في تلك البلدان. وتظهر نتائج الدراسة أن أزمة كورونا ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة بالبحث خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، عدا الأردن ولبنان، حيث تشير النتائج إلى انتهاء الجائحة فيهما في 19 و22 من هذا الشهر.





وتظهر نتائج الدراسة أن أزمة وباء كورونا ستنتهي في مصر في 20 مايو، وفي السودان في الرابع من الشهر ذاته، وفي السعودية ستصل لذروتها في الأول من مايو على أن تنتهي مطلع يونيو. ووفقا للدراسة، فإن قطر ستتجاوز الجائحة في حدود 8 يوليو، والإمارات في 15 مايو والبحرين في 3 يونيو والكويت في 29 مايو.



