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مرأة

على البحر.. نوال الزغبي تستعرض جمالها بفستان جينز.. شاهد

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:28 م
نوال الزغبى
نوال الزغبى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نوال الزغبى، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال أنيقة.

وظهرت به نوال الزغبى، بفستان قصير من الجينز باللون الزرق الفاتح الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبى فى الماكياج على اللوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاه باللون البنى الفاتح.

كما تركت شعرها الذهبى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى الناعمة التى تبرز جمال إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة
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