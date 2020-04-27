ما كفارة من أفطر فى رمضان بغير عذر.. أمين الفتوى يجيب

حكم الإفطار من غير عذر في شهر رمضان ؟..

سؤال اجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجله له.

وأجاب ممدوح، قائلًا أ ن صيام شهر رمضان واجب ، والإفطار فى شهر رمضان من غير عذر حرام.

وأشار الى أن الإفطار فى رمضان من غير عذر يكون من الكبائر، ويجب على صاحبه ان يتوب ويقضى تلك الأيام التى افطرها، وفى بعض الاحيان يطلب منه كفارة فلو كان الافطار بسبب علاقة زوجية كاملة فيطلب منه توبة وقضاء اليوم الذى افطره وكفارة وهى صيام شهرين متتابعين، اما لو كان الافطار بسبب اخر غير العلاقة الزوجية فيطلب منه التوبة والقضاء ولابد أن تكون هذه توبة صادقة نصوحة.

وقال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه لا كفارة على من أفطر رمضان لعدة سنوات بغير عذر عند الإمام الشافعي -رضي الله عنه-، مؤكدًا أن لا شيء يُغني عن قضاء ما عليه من الصيام.





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