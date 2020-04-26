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اقتصاد

تنفيذ 72 ألف شقة لمحدودي الدخل بأكتوبر الجديدة خلال عامين

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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أمنه عبد العظيم
قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، أن عدد الوحدات السكنية المنفذة ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل المليون وحده بالمدينة خلال العام المالى الجاري2019/2020 والمقبل 2020/2021 يصل إلى نحو 72 الف شقة تقريبا.

وأوضح النجار في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان العام المالي الحالي يشمل تنفيذ 42 ألف شقة بالمدينة، تم تخصيصها لحاجزي المشروع.

وتابع رئيس الجهاز، أن العام المالي المقبل يشهد مخطط تفصيلية لتنفيذ 30 ألف شقة لصالح نفس المشروع.

يذكر، أن مدينتي أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر يشهدان معدلات مرتفعة لتنفيذ وحدات سكنية ضمن المشروع بهما نظرا لأنهما يغطيان الطلب من سكان محافظة الجيزة علي المشروع. 
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