المحافظات تصرف منحة العمالة غير المنتظمة.. القاهرة تقدم التيسيرات.. الجيزة تتابع يوميا مقار الصرف.. والغردقة تعقم وتطهر منفذ الصرف

الجيزة: 100 ألف مواطن يستحقون منحة العمالة غير المنتظمة بالمحافظة

بدء صرف المرحلة الثانية للعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر

سيارات لنقل المستفيدين من صرف منحة العمالة غير المنتظمة









تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مع رؤساء الأحياء الإجراءات التنظيمية لصرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة.





وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة التيسيرات لمكاتب البريد أثناء صرف المرحلة الثانية من المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة والتي بدأت اليوم 26 أبريل.





وتستمر حتى 10 مايو القادم بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة .





وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها فى توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها مشيرًا إلى أن القاهرة بها 309 مكاتب بريد تم توزيع العمالة عليها .





وطالب رؤساء الأحياء بالمرور اليومى الدورى على مكاتب صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من تقديم كافة التيسيرات وتوافر كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظًا على صحة العاملين والمترددين.





ومن جانبه شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة يومية لمقار صرف منحة العمالة غير المنتظمة، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه إنتظام الصرف والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار راشد إلى أنه تم توفير كافة سبل الراحة والوقاية أمام مقار مكاتب البريد والبنوك لمستحقي صرف المنحة، والذي يصل عددهم إلي 100 ألف مواطن بالمحافظة.





وناشد المحافظ المواطنين بعدم التواجد أمام مقار البنوك ومكاتب البريد والمدارس قبل التأكد من وصول رسالة على المحمول من وزارة القوى العاملة تفيد باستحقاقهم للصرف وذلك منعًا للازدحام والتكدسات.





واطمأن راشد علي التزام الأحياء والمراكز بتوفير سبل الراحة للمواطنين ووضع علامات لوقوف المواطنين في تباعد ووضع كراسي للجلوس وذلك في ظل اتخاذ الدولة لحزمة من الإجراءات لرعاية المتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد".





وشهدت منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمدن البحر الأحمر، اليوم، الأحد، توافد المستحقين منذ التاسعة صباحًا، لصرف المرحلة الثانية من المنحة.





واشار سعيد عبد الراضي، مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، إلى انتظام الصرف منذ صباح اليوم، الأحد، من دون معوقات.

ونوه بأن منافذ الصرف لم تشهد أي زحام نتيجة تقسيم المستحقين على شرائح تصرف من اليوم وتباعًا، حيث تم توزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف، وذلك حتى 10 مايو المقبل.





وأوضح أشرف سعيد، مدير البنك الزراعي فرع الغردقة، في تصريحات صحفية، أنه تم تعقيم وتطهير منفذ الصرف، والتنبيه على المستحقين بمراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بينهم، إضافة إلى تجهيز أماكن مناسبة للانتظار، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى بالأمراض.





وأوضح أنه رغم الزحام في أماكن الانتظار في الخارج، إلا أنه تم التنبيه على تواجد مستحق واحد فقط يقوم بالصرف على الشباب، وتحديد علامات بالخط الأحمر في أماكن الوقوف.





وأكدت المحاسبة اكرام بدير رئيس قطاع الدقهلية للبنك الزراعى المصرى أن عمليات الصرف اليوم صارت بشكل منتظم دون اية مشكلات حيث ان المستهدف من الصرف من فروع البنك في الدقهلية هو 36639 مستحق حيث تم في المرحله الاولى الصرف ل 18772 مستحقا.





وأشارت إلى أنه تم اليوم البدء في الصرف للذين لم يقوموا بالصرف سابقا حيث تم ارسال رسالة بموعد الصرف، ويتعين عليه الحضور إلى البنك بعد استلامه الرسالة بأصل الرقم القومي وكذلك صورة له، ويسلم البنك بطاقة ميزة للعميل لتدعيم الشمول المالي.





وأضافت أن البنك وفر سيارات متنقلة على نفقته لنقل بعض العملاء من الفروع المزدحمة للفروع الأقل كثافة لصرف المنحة ثم عودتهم مرة أخرى لأماكنهم بهدف التسهيل على العملاء صرف المنحة في أسرع وقت ومجهود.



