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حوادث

حبس بائع متجول تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالظاهر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:29 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة الظاهر الجزئية، حبسن بائع متجول، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكال العديد من حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة بدائرة القسم.

البداة عندما أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الظاهر أن بائع متجول وراء إرتكاب العديد من حوادث سرقات متعلقات المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى.

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامهم بعمله بشركة منظفات وإستحقاقهم هدايا عينية.

واعترف بإرتكاب عدد ٥ حوادث بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها  لدى عميله " حسن النية " (عامل ، مقيم بالجيزة) وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وإنفاقه باقى المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباته الشخصية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وتمت عملية الضبط تحت أشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
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