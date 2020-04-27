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ب كرانيش.. سيرين عبد النور بإطلالة انيقة برفقة أحمد فهمى

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة برفقة الفنان أحمد فهمى من برنامج سهرانين معاكم من البيت.


وتألقت سيرين عبد النور في إطلالتها بتوب باللون الاسود وبه بعض الكلمات باللون الابيض ، ونسقت مع جيب باللون الاسود التى أخذت قصة الكرانيش.

وانتعلت حذاء بكعب باللون الاسود لتظهر بمظهر أنيق.

وحرصت الفنانة سيرين عبد النور بالظهور بشكل جمالي رقيق، فتركت شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة تبهر المتابعين.

ووضعت سيرين عبد النور بعض اللمسات الجمالية، فاتسخدمت اللون البني في الشفاه واعلى العين، مع رسم الحواجب.

كما أنها ارتدت بعض الاكسسوارات البسيطة لاستكمال إطلالتها الجذابة، فارتدت أسورة في اليد، مع حلق كبير الحجم في الأذن.
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