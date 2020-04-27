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منوعات

رجفة يد الطبيب تترك زعيم كوريا الشمالية في حالة خطرة.. تفاصيل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:17 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
يثير اختفاء زعيم كوريا الشمالية الشائعات حول حالته الصحية، فلن يقطع ألسنة تلك الشائعات سوى ظهور "كيم جونج أون" واقفًا على قدميه أمام العالم، فمن ضمن ما أثير مؤخرًا أن "كيم" مات أو على فراش موته بسبب خطا طبي.

وأفادت مجلة يابانية أسبوعية " Shukan Gendai " أن الزعيم في "حالة نباتية" بعد إجراء الدعامات الفاشلة، حيث رجفت يد الطبيب أثناء إجرائه للعملية الجراحية لـ "كيم". 

كما تزعم التقارير أنه حدث خطأ طبي أثناء إجراءًا بسيطًا لإدخال الدعامة قد لأن أيد الطبيب الكوري الشمالي كانت ترتجف بشدة، وأدت إلى فشل العملية الجراحية وتركه في حالة خطيرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وقال طبيب صيني أنه تم إرساله إلى بيونج يانج لعلاج "كيم" ولكن وصل متأخرًا مما تركه ذلك في حالة خطيرة وتدهور حالته الصحية أكثر.

ووفقًا لتقارير أخرى، نُسبت إلى مصادر رفيعة بالحزب الشيوعي في بكين ، تم إرسال الفريق بعد جراحة القلب الفاشلة لكنه وصل متأخرًا جدًا لإنقاذه.

"كيم"  البالغ من العمر 36 عامًا ، لم يظهر علنًا منذ 11 أبريل ، عندما قاد اجتماع المكتب السياسي، ويذكر أنه نقل إلى المستشفى فى أوائل ابريل بعد ان سقط وتمسك بصدره اثناء زيارته للريف.






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