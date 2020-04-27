تعرف على مبادرة مأذون يعقد قران دون مقابل لأفراد الجيش الأبيض.. فيديو

قال المأذون محمد عبد الرازق البيه، إنه اتبع الإجراءات الاحترازية والطبية فى عقد قران، إحدى الممرضات، مشددًا على أن هذا أول عقد قرانى له يتم بهذا الشكل على مدى 3 عقود، مشيرًا إلى أنه أطلق مبادرة لعقد قران أى من أفراد الجيش الأبيض دون مقابل.

وأضاف محمد عبدالرازق البيه خلال اتصال هاتفى في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مبادرته تهدف إلى دعم جيش مصر الأبيض الذى يقدمه التضحيات فى ظل مواجهة فيروس كورونا.

من جانبها علقت هند أحمد ممرضة والتى تم عقد القران لها، خلال اتصال مشترك، قائلة:"كانت مبادرة جيدة من المأذون الذى دعمنا وعقد القران دون مقابل..ولم نتكبد أى مجهود جراء اتباع الإجراءات الطبية خلال حفل الزواج وكان يومًا سعيدًا".

وأكدت هند أحمد، أننا نستطيع ممارسة حياتنا حال أتباع الإجراءات الطبية التى تعلن عنها وزارة الصحة، وتابعت:"وزعنا على المعازيم ماسكات..وأنا مبسوطة ..أحنا كنا واخدين الموضوع هزار ..والكمامة مش عيب أهم حاجة الفرحة".