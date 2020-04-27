أمريكا تسجل 2020 وفاة جديدة بفيروس كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من ألفي وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وذكرت في إحصاء أخير لها أن الولايات المتحدة سجلت 2020 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 52.459 شخصا.





وقالت جامعة جونز هوبكنز قبل قليل إن الولايات المتحدة سجلت مالا يقل عن 963.168 إصابة بفيروس كورونا، و54.614 وفاة مرتبطة بالفيروس.





وأضاف أن الأرقام الإجمالية سجلت في جميع الولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الولايات المتحدة وتلك الموجودة في الجيش الأمريكي، ومستشفيات المحاربين القدامى والسجون الفيدرالية.





وأعطت شبكة مستشفيات رئيسية في نيويورك جرعات عالية من دواء حرقة المعدة "حموضة المعدة"، دون وصفة طبية للمرضى المصابين لمعرفة ما إذا كان سيعمل لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب "سي إن إن"، وقال دكتور كيفين تريسي، رئيس معاهد فينشتاين للأبحاث الطبية في نورثويل هيلث، التي تدير 23 مستشفى في بيبسيد، إن دراسة "فاموتيدين" العنصر النشط في "بيبسيد" بدأت في 7 أبريل، ويمكن أن تأتي النتائج الأولية في غضون أسابيع قليلة.





يتلقى المرضى الدواء عن طريق الوريد بجرعات أعلى بحوالي تسعة أضعاف ما يتناوله الناس عن طريق الفم لعلاج حرقة المعدة.





وقال تريسي حتى الآن، تم تسجيل 187 مصابا بفيروس كورونا في التجارب السريرية ، وتأمل نورثويل في نهاية المطاف في تسجيل 1200 شخص.



