تنور الملعب يا اسطورة.. علي ربيع يوجه رسالة لـ محمد صلاح

توجيه رسالة لـ لاعب المنتخب المصري، ونادي ليفربول محمد صلاح، من خلال حسابه الرسمي على " الانستجرام "، وذلك بعد متابعة صلاح لمسلسله الجديد "عمر ودياب". حرص الفنان علي ربيع ، علىوناديالانستجرام





نشر علي ربيع صورة من المسلسل مأخوذه من الاستوري الخاص بمحمد صلاح، وعلق عليها قائلًا :" الله عليك يا فخر العرب فرحتك عندي بالدنيا وانت عارف ربنا يسعدك".





وتابع علي ربيع قائلًا :" رمضا ن كريم عليك ... يا ابو مكه يا غالي وباذن الله ترجع الكوره وترجع الملعب تاني وتنور الملعب يا اسطوره يا احسن لعيب في العالم ".



