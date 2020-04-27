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فن

تنور الملعب يا اسطورة.. علي ربيع يوجه رسالة لـ محمد صلاح

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:03 ص
محمد صلاح - علي ربيع
محمد صلاح - علي ربيع
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آيه عاطف
حرص الفنان علي ربيع، على توجيه رسالة لـ لاعب المنتخب المصري، ونادي ليفربول محمد صلاح، من خلال حسابه الرسمي على "الانستجرام"، وذلك بعد متابعة صلاح لمسلسله الجديد "عمر ودياب".

نشر علي ربيع صورة من المسلسل مأخوذه من الاستوري الخاص بمحمد صلاح، وعلق عليها قائلًا :" الله عليك يا فخر العرب فرحتك عندي بالدنيا وانت عارف ربنا يسعدك".

وتابع علي ربيع قائلًا :" رمضان كريم عليك ... يا ابو مكه يا غالي وباذن الله ترجع الكوره وترجع الملعب تاني وتنور الملعب يا اسطوره يا احسن لعيب في العالم".

 يشارك الفنان علي ربيع في الموسم الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "عمر ودياب"، بجانب الفنان مصطفى خاطر، وعدد كبير من النجوم".
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