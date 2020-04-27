أهالي شارع الحجاز بمصر الجديدة يرسمون البهجة في نفوس المارة بالزينة الرمضانية.. فيديو

قام أهالي شارع الحجاز بمصر الجديد بتجهيز شارعهم بالزينة الرمضانية لرسم البهجة والسرور في نفوس أطفالهم ونفوس الماره ليستمتعوا بأجواء شهر رمضان المبارك

وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد الا ان الأهالي قاموا بإنارة بيوتهم بالزينة والفوانيس المضيئه.





ورصدت عدسة "صدى البلد" قيام أهالي شارع الحجاز بالانتهاء من صف الزينة الرمضانيه على جوانب البيوت والطريق.





وبادر الأهالي بتحضير أموال الزينه كعاده سنويه لإسعاد أبنائهم الذين يقومون بشراء الزينه والفوانيس التي تصف جانبي الشوارع بالأنوار المتنوعة والجميلة.





ولم يتخلي الأطفال والشباب عن رسم البهجة في قلوبهم وقلوب المارين في الشوارع والأحياء في الشهر الكريم لتتحول إلي سياحة دينه يأتي إليها عدد كبير من المسلمين وغير المسلمين من الخارج ليستمتعوا بأجواء رمضان من كل عام.