AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهالي شارع الحجاز بمصر الجديدة يرسمون البهجة في نفوس المارة بالزينة الرمضانية.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:26 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
قام أهالي شارع الحجاز بمصر الجديد بتجهيز شارعهم بالزينة الرمضانية لرسم البهجة والسرور في نفوس أطفالهم ونفوس الماره ليستمتعوا بأجواء شهر رمضان المبارك
وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد الا ان الأهالي قاموا بإنارة بيوتهم بالزينة والفوانيس المضيئه.

ورصدت عدسة "صدى البلد" قيام أهالي شارع الحجاز بالانتهاء من صف الزينة الرمضانيه على جوانب البيوت والطريق. 

وبادر الأهالي بتحضير أموال الزينه كعاده سنويه لإسعاد أبنائهم الذين يقومون بشراء الزينه والفوانيس التي تصف جانبي الشوارع بالأنوار المتنوعة والجميلة.  

ولم يتخلي الأطفال والشباب عن رسم البهجة في قلوبهم وقلوب المارين في الشوارع والأحياء في الشهر الكريم لتتحول إلي سياحة دينه يأتي إليها عدد كبير من المسلمين وغير المسلمين من الخارج ليستمتعوا بأجواء رمضان من كل عام. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالكمامات أطفال المطرية يواجهون كورونا بزينة رمضان.. صور

مرحب شهر الصوم مرحب .. بالفوانيس المعقمة شوارع القاهرة تتزين لاستقبال رمضان.. صور

تبدأ من 20 جنيها حتى 500 جنيه.. أسعار فوانيس رمضان 2020..فيديو

رغم تفشي كورونا.. أهالي المنوفية يزينون شوارعهم احتفالا بشهر رمضان

رغم كورونا .. زينة رمضان تنير الشوارع وتضفى بهجة وسعاده بالدقهلية

هاتوا الفوانيس يا ولاد.. أهالى شارع الأباصيري ببني سويف يشاركون صور احتفالات رمضان

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز في ورطة بسبب سؤال عن أحمد العوضي

هل يشترط الوضوء والطهارة عند ذكر الله ؟ أمين الفتوى يجيب

مدير التعاقدات بالنادي الأهلي: صالح جمعة مؤهل للتواجد بالزمالك.. فيديو

بعد الرد المفاجئ من الصحة العالمية.. هل ينتهي فيروس كورونا من مصر في مايو؟.. أستاذ مناعة يجيب

تداول صور البطل الشهيد أحمد منسي في دورة عسكرية بـ أمريكا

بيل جيتس يعلن توقعاته لموعد ظهور لقاح ضد كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ب كرانيش.. سيرين عبد النور بإطلالة انيقة برفقة أحمد فهمى

استغلي الحظر.. بمكون واحد احصلي على بشرة صافية وناعمة في أقل وقت

جديد وخفيف.. طريقة عمل الفول بالصلصة خطوة بـ خطوة