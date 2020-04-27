المكسيك تخلي الملاجئ الحكومية لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا

أخلت السلطات المكسيكية بشكل شبه كامل الملاجئ الحكومية، التي كانت تأوي مهاجرين، لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا، وأعادت معظمهم إلى أوطانهم.





وذكر المعهد الوطني للهجرة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الاثنين/ - أنه منذ 21 مارس تم إخلاء 65 مرفقا للمهاجرين، كانت تأوي 3 آلاف 759 شخصا التزاما بإرشادات الصحة والسلامة.





وأوضح أنه خلال الأسابيع الماضية أعادت المكسيك 3 آلاف 653 مهاجرا إلى جواتيمالا وهندوراس والسلفادور برا وجوا، ولم يبق في الملاجئ سوى 106 أشخاص، فيما يبلغ إجمالي سعة ملاجئ المهاجرين التابعة للمعهد 8 آلاف 524 مكانا، مشيرا إلى أن عشرات الملاجئ الأخرى التي تديرها مجموعة من المؤسسات الدينية وغير الحكومية توجد في كل أنحاء المكسيك، ما تزال تؤوي مهاجرين راغبين في الوصول إلى الولايات المتحدة".







وسجلت المكسيك حتى الآن أكثر من 14 ألفا و500 إصابة بفيروس كورونا المستجد و1351 حالة وفاة.



