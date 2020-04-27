إغلاق 26 محلا بالإمارات لمخالفة الإجراءات الاحترازية

أغلقت اقتصادية دبي 26 محلًا ونبهت234 منشأة تجارية بسبب عدم التزامهم بتدابير إعادة فتح الأسواق الاحترازية.





وفي تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، وجهت اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادىء التباعد الجسدي، وعدم ممارسة الأعمال في الأسواق أثناء ساعات التعقيم الوطني.





وقالت "يتوجب على المحلات الإغلاق باستثناء الأنشطة المسموح لها ممارسة العمل على مدار 24 ساعة حسب التعاميم السابقة".





ودعت المستهلكين بالإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر ابل وجوجل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الالكتروني http://consumerrights.ae.



