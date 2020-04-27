AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إغلاق 26 محلا بالإمارات لمخالفة الإجراءات الاحترازية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:17 ص
اقتصادية دبي
اقتصادية دبي
Advertisements
عبدالله قدري
أغلقت اقتصادية دبي 26 محلًا ونبهت234 منشأة تجارية بسبب عدم التزامهم بتدابير إعادة فتح الأسواق الاحترازية.

وفي تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، وجهت اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادىء التباعد الجسدي، وعدم ممارسة الأعمال في الأسواق أثناء ساعات التعقيم الوطني.

وقالت "يتوجب على المحلات الإغلاق باستثناء الأنشطة المسموح لها ممارسة العمل على مدار 24 ساعة حسب التعاميم السابقة".

ودعت المستهلكين بالإبلاغ عن أي حالات  أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر ابل وجوجل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الالكتروني http://consumerrights.ae.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شملت المحلات والمطاعم.. تفاصيل التحركات الأخيرة للسعودية ضد كورونا

الإمارات تقرر إغلاق المنشآت والأنشطة التجارية في دبي لمدة أسبوعين

الملك سلمان في قمة الـ20 الاستثنائية: علينا تقوية الجاهزية العالمية لمواجهة الأمراض المعدية مستقبلا

الإمارات: تشغيل منافذ بيع الأغذية والصيدليات 24 ساعة بالشارقة

القبض على 6 آسيويين بعد مشاجرة بدبي

في زمن كورونا.. ما هي الأنشطة المسموح بممارستها في دبي؟

ترشيحاتنا

راضخًا للأندية.. اتحاد الكرة يدرس التراجع عن هذا القرار

ماهي الخطوات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة إلكترونيًا

وادي غول بسلطنة عمان.. أقرب إلى الجنّة على الأرض

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

أهم الأخبار ليلا.. حبس سما المصري 4 أيام على ذمة التحقيقات.. صندوق النقد يرد على مصر بعد طلب مساعدات

المحترف المصري عبد الغني: أعتز بلقب شبيه صلاح.. وأتمنى الوصول لمستواه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكية تكتشف رسالة وداع مؤلمة من زوجها بعد وفاته بسبب كورونا

عزومتك عندنا .. صينية دجاج مشوي مع مكرونة بالبشاميل وكشك بالدجاج والحلو قطايف التيراميسو

بالأبيض.. منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير