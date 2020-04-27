الاتحاد الدولي للنقل الجوي: أفريقيا تخسر 6 مليارات دولار من عائدات نقل الركاب بسبب " كورونا "

جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "آياتا " دعوته إلى حكومات الدول الأفريقية بدعم شركات الطيران ، مع تزايد آثار أزمة فيروس " كورونا " (كوفيد 19 ) في أفريقيا.

وتوقع الاتحاد- في أحدث تحليل عن أزمة تفشي فيروس " كورونا " في أفريقيا - أن شركات الطيران في المنطقة قد تخسر 6 مليارات دولار من عائدات الركاب ، مقارنة بالعام الماضي " 2019 " مشيرا إلى أن هذا المبلغ يزيد بمقدار ملياري دولار عما كان متوقعا في بداية شهر أبريل الجاري ، كما يزداد فقدان الوظائف في مجال الطيران والصناعات ذات الصلة ، ليصل لى 3.1 مليون وظيفة ، وهو ما يمثل نصف العمالة في المنطقة التي يبلغ حجمها 6.2 مليون وظيفة ، حيث كان التقدير السابق مليوني وظيفة .

وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي المدعوم بالطيران في المنطقة بمقدار 28 مليار دولار من إجمالي 56 مليار دولار .. وكان التقدير السابق 17.8 مليار دولار ، كما تنخفض حركة المرور خلال العام الجاري" 2020 " بالكامل بنسبة 51٪ ، مقارنة بالعام الماضي .. وكان التقدير السابق هو الانخفاض بنسبة 32٪.

وتستند هذه التقديرات إلى سيناريو قيود سفر شديدة تستمر لمدة ثلاثة أشهر مع رفع تدريجي للقيود في الأسواق المحلية ، تليها إقليمية وعبر القارات.

وأشار - التحليل - إلى أن البلدان الأكثر تضررا من أزمة تفشي فيروس " كورونا " هي جنوب أفريقيا إذ انخفض عدد الركاب بمقدار 14.5 مليون مسافر ، مما أدى إلى خسارة في الإيرادات بقيمة 3.02 مليار دولار ، والمخاطرة ب 252100 وظيفة ، و 5.1 مليار دولار أمريكي كمساهمة في اقتصاد البلاد .. تليها نيجيريا ، حيث انخفض عدد الركاب بنحو 4.7 مليون مسافر ، مما أدى إلى خسارة في الإيرادات بقيمة 0.99 مليار دولار والمخاطرة بـ 125400 وظيفة و0.89 مليار دولار أمريكي كمساهمة في الاقتصاد النيجيري ، ثم إثيوبيا إذ انخفض عدد الركاب بنحو 2.5 مليون راكب أقل مما أدى إلى خسارة في الإيرادات بقيمة 0.43 مليار دولار والمخاطرة بأكثر من نصف مليون 500 وظيفة و 1.9 مليار دولار أمريكي كمساهمة في الاقتصاد الإثيوبي.

وطبقا للتحليل فقد خسرت كينيا حوالي 730 مليون دولار ، وتنزانيا 310 مليارات دولار ن وموريشيوس 540 مليون دولار ، وموزمبيق 130 مليون دولار ، وغانا 389 مليون دولار ، والسنغال 330 مليون دولار ن والرأس الأخضر 200 مليون دولار .

وطالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات في أفريقيا بتكثيف جهودها لمساعدة صناعة وشركات الطيران بالدعم المالي المباشر ، وتقديم القروض والضمانات للشركات والإعفاءات الضريبية ، فيما ناشد بنوك التنمية ومصادر التمويل الأخرى بدعم قطاعات النقل الجوي الأفريقية التي أصبحت الآن على وشك الانهيار.



