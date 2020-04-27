AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

20 مايو.. مصر لصناعة الكيماويات تناقش اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2021/2020

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:45 ص
مصر لصناعة الكيماويات
مصر لصناعة الكيماويات
Advertisements
علياء فوزى
أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية،احدى شركات قطاع الاعمال العام  أن الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم 20 مايو المقبل ستناقش اعتماد الموزانة التقديرية عن العام المالي 2020-2021.

وكشفت الشركة في بيان بورصة مصر اليوم الاثنين، أن الجمعية ستناقش أيضًا التصديق على قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة الشركة.

يذكر ن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 16.91 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 62.59 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وتستهدف مصر لصناعة الكيماويات تحقيق صافي ربح بنحو 77 مليون جنيه خلال العام المالي 2020-2021، 

و تستهدف تحقيق 404.8 مليون جنيه مبيعات خلال 2020-2021.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكندرية للأدوية تستهدف 147 مليون جنيه أرباحا خلال العام الجارى

بعد تعديل الموازنة..مصر للفنادق تستهدف 149 مليون جنيه أرباحا خلال 20/21

النيل للأدوية تناقش الموازنة التقديرية لعام 2020 /2021 ...18 أبريل

راكتا تسجل 84.3 مليون جنيه خسائر خلال 9 أشهر

انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم ..17 مايو المقبل

الحديد والصلب: نستهدف تقليص خسائر الشركة لـ 275 مليون جنيه العام المالي المقبل

ترشيحاتنا

مدرب الزمالك يعترف: لم نستحق التتويج بدوري أبطال افريقيا

سما المصري أمام النيابة: مطالبات التحقيق معي بفعل حملة ممنهجة من محامين ولجان الإخوان الإلكترونية

أطباء بريطانيا يحذرون: كورونا يصيب الأطفال بأعداد كبيرة

كيف نقي أنفسنا من الملل في العبادة خلال رمضان .. نصائح علي جمعة للصائمين

سبب نزول سورة التوبة .. ولماذا لم تبدأ بالبسملة؟

بملابس عصرية.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت مسئولة عن رعايتها.. سارقة بلا رحمة تستولي على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا

بعد ارتدائه قناع واق لساعات.. سائق يفقد الوعي أثناء القيادة ويتعرض لحادث

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في أحدث ظهور