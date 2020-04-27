20 مايو.. مصر لصناعة الكيماويات تناقش اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2021/2020

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية،احدى شركات قطاع الاعمال العام أن الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم 20 مايو المقبل ستناقش اعتماد الموزانة التقديرية عن العام المالي 2020-2021.



وكشفت الشركة في بيان بورصة مصر اليوم الاثنين، أن الجمعية ستناقش أيضًا التصديق على قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة الشركة.



يذكر ن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 16.91 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 62.59 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.



وتستهدف مصر لصناعة الكيماويات تحقيق صافي ربح بنحو 77 مليون جنيه خلال العام المالي 2020-2021،



و تستهدف تحقيق 404.8 مليون جنيه مبيعات خلال 2020-2021.



