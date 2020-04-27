شقيق ياسمين عبد العزيز يدافع عن ياسمين صبري "فيديو"





وقال وائل : " أنا حابب افهم الناس حاجه عن الهجوم علي ياسمين صبري !.. ياسمين صبري بلغه سوقنا اسمها ڤيديت ! .. والڤيديت في تاريخ السينما العالميه والعربيه وحتي الهنديه لازم ينطبق عليها مميزات معينه".





وأضاف وائل قائلا : "يعني الرشاقه والجمال وطلة مميزه عن غيرها ووش تحبه وترتاح ليه عشان تأدي الأدوار الرومانسية وآخر شيء التمثيل





وأوضح وائل قائلا : "لو رجعنا للزمن ورا شويا هنلاقي اكتر ڤيديدات السينما فيهم المميزات دي وتمثيلهم في الاول كان علي قدهم .. الي ان ارتقي من كتر الشغل والأدوار المختلفة غير الشغل علي النفس".





وأشار وائل قائلا : وأحب اقولكم ان الشغلانه دي كل ما تقف قدام كاميرا اكتر كل ما تتقل وتلمع وتبقي معلم في حتتك .. وبعدين الناس زعلانه ليه يكون عندنا ممثلات حلوين بدل العاهات الي الواحد بيشوفها كل يوم طيب انا هفكركوا قدام شويه ياسمين صبري القمر دي هتبقي نجمه مصر مع الوقت.





وأخير قال وائل : "ومن الاخر كده للمنتقد طبعا ده شيء يرجعلك وحريه شخصيه .. بس هيبقي شكلك وحش قوى لما ترجع تحبها قدام ويبان في عينيك".





وكان المخرج مجدى الهوارى نشر عبر صفحته على فيسبوك فيديو لـ ياسمين صبرى تكشف فيه عن نصيحة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بترك التمثيل والابتعاد عنه.