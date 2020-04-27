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فن

الجمهور يبحث عن فرصه تانيه لـ ياسمين صبرى.. تفاصيل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:49 ص
فرصة تانية
فرصة تانية
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آيه عاطف
تصدر مسلسل فرصة تانية للفنانة ياسمين صبري، مؤشر البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تحت عنوان "فرصه تانيه ياسمين صبرى".

شهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل فرصة تانية خروج ملك "ياسمين صبري" من المستشفى، ورفع ريهام رشدي "أيتن عامر" قضية نفقة على طليقها زياد "أحمد مجدي"، وقرر والد ملك الانتقال إلى فيلا شقيقه حتى يتخلص من مطاردة زياد لهم.

وخطف الفنان محمد دياب الأضواء في دور مدحت زوج الفنانة هبة مجدي، ويبدو أنه سوف يظهر بشكل محورى ضمن الأحداث المقبلة.

يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي بأول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع الفنان أحمد السقا.

ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

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