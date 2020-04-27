الجمهور يبحث عن فرصه تانيه لـ ياسمين صبرى.. تفاصيل

وخطف الفنان محمد دياب الأضواء في دور مدحت زوج الفنانة هبة مجدي، ويبدو أنه سوف يظهر بشكل محورى ضمن الأحداث المقبلة.

يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي بأول بطولة مطلقة لها بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع الفنان أحمد السقا.





ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.