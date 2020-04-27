AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة التضامن تشدد على ضرورة استمرار الحوار مع صناع الدراما لمكافحة ظاهرة "التعاطي"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:21 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
شددت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ، على ضرورة استمرار الحوار مع صناع الدراما لتقويم المسار فى إطار "الوثيقة الأخلاقية" ، مؤكدة أن كافة الجهود الوطنية وحملات التوعية بقضية المخدرات لن تؤتي ثمارها دون مساندة "الدراما" ، خاصة وأن قضية المخدرات في مصر أصبحت من أهم القضايا التى تهدد الأمن والسلم الاجتماعي 

يأتي هذا فيما يواصل "المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي " برئاسة الوزيرة نيفين القباج ، رئيس مجلس إدارة الصندوق رصد " التناول الدرامي " لظاهرة التدخين ، وتعاطى المواد المخدرة خلال شهر رمضان ، وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماع ، في سياق دوره الذى رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول "الرشيد " لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التى تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

ومن جانبه ، أوضح عمرو عثمان ، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى - أن "المرصد الإعلامي للصندوق " يستمر في رصد ظاهرة مشاهد التدخين ، وتعاطى المواد المخدرة بالأعمال الدرامية ، وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماع ، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان "قائمة سوداء " للأعمال الدرامية التي ستتضمن مشاهد تدخين وتعاطي المخدرات ، دون التطرق لتداعيات هذه الظاهرة ، والآثار السلبية المترتبة على الإدمان ، وأيضا إعلان الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والتعاطي ، وكذلك الأعمال التي تعرض هذه المشاهد متضمنة الآثار وتداعيات الإدمان على المتعاطين.

وأضاف أن الميثاق الذى تم إعداده بمشاركة نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وكبار كتاب الدراما و"المركز الكاثوليكي " للسينما يستهدف وضع معايير تضمن تناول رشيد من جانب الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين وتعاطي المخدرات.
































Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برامج توعوية بالجامعات لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المواد المخدرة.. صور

استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية.. التضامن: فحص 1200 خلال شهر من الترم الحالي.. وإحالة 11 للنيابة

دراما رمضان تحت رقابة الأعلى للإعلام بمعاونة التضامن والقومي للأمومة والطفولة.. ضرورة احترام الأعمال لقيم وأخلاق المجتمع.. الحد من قوالب المسلسلات المستوردة.. عقوبات تبدأ بالإنذار وتنتهي بوقف العرض

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها.. سبب مكالمة سناء جميل لـ"وزير الأوقاف" لتغيير مؤذن جامع

هل بلع البلغم يفطر؟.. الإفتاء: في حالة واحدة

اول قرار إلزامي بارتداء الكمامة في مصر.. تفاصيل

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو

المحترف المصري عبد الغني: أعتز بلقب شبيه صلاح.. وأتمنى الوصول لمستواه

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم الإثنين رابع أيام رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدافع التسلية.. مراهقة تجبر كلبا على شرب الكحول.. والشرطة تلقي القبض عليها

بتصميم خيالي .. تسريب صور بي إم دبليو الفئة الثانية كوبيه 2022 bmw coupe

أيها أجمل؟ .. أبرز إطلالات نيللي كريم بالكاجوال وفساتين السهرة