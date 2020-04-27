محافظ الشرقية: عزل 232 أسرة تضم 960 مواطنا خالطوا مصابي كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بمختلف مراكز وقرى المحافظة بلغ 63 حالة بعدد من مراكز المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه تم فرض العزل المنزلي على 180 منزلا بهم 232 أسرة وتضم 960 مواطنًا، من المخالطين للحالات المصابة.

وقال المحافظ إنه تم تكليف فرق عمل من الطب الوقائي بمديرية الصحة لمتابعتهم يوميًا للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس .







فيما أكد مصدر بديوان عام محافظة الشرقية لموقع "صدي البلد" أن المصابين موزعين علي مراكز "بلبيس، العاشر من رمضان، القرين، أبوحماد، ديرب نجم الزقازيق، القنايات، أبو كبير، كفر صقر، منيا القمح".

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 177 منزلاً تحت الحجر و 949 شخصًا مخالطين للحالات المصابة تم عزلهم ويتم توفير كل متطلباتهم.