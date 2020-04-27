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أخبار العالم

ترامب يشن هجوما على الديمقراطيين بسبب أموال البطالة: لم تصل لأصحابها

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:57 م
صدى البلد
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ترامب
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على كل من وسائل الإعلام والحزب الديمقراطي وسط تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب على تويتر:"توجهوا باللوم إلى الديمقراطيين لأي تأخير في وصول تأمين البطالة المحسَن. أردن أن يدفع المال مباشرة، وأصروا على أن تدفعه الولايات وتقوم بتوزيعه".

وأضاف:"أخبرتهم أن هذا سيحدث، خاصة في الولايات التي تمتلك أجهزة كمبيوتر قديمة".

وعن الإعلام، قال ترامب إنه :"لم يكن هناك في تاريخ بلدنا إعلام غير مهني شرير وأكثر عدائية مما هو عليه الآن، حتى في خضم حالة الطوارئ الوطنية، العدو غير المرئي".

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