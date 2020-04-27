ترامب يشن هجوما على الديمقراطيين بسبب أموال البطالة: لم تصل لأصحابها

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على كل من وسائل الإعلام والحزب الديمقراطي وسط تفشي فيروس كورونا.





وقال ترامب على تويتر:"توجهوا باللوم إلى الديمقراطيين لأي تأخير في وصول تأمين البطالة المحسَن. أردن أن يدفع المال مباشرة، وأصروا على أن تدفعه الولايات وتقوم بتوزيعه".





وأضاف:"أخبرتهم أن هذا سيحدث، خاصة في الولايات التي تمتلك أجهزة كمبيوتر قديمة".





وعن الإعلام، قال ترامب إنه :"لم يكن هناك في تاريخ بلدنا إعلام غير مهني شرير وأكثر عدائية مما هو عليه الآن، حتى في خضم حالة الطوارئ الوطنية، العدو غير المرئي".



