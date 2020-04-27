رصد 101 مليون جنيه لرصف وتطوير 19 طريقا في قرى بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن الحكومة لا تدخر جهدا في تنفيذ الخطة التنموية للدولة ،والتي تستهدف القطاعات الحيوية كأولوية، وذلك بالتوازي مع السعي لتحقيق نقلة نوعية ف العديد من المجالات وفقا لرؤية مصر 2030 التنموية ،التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.





وأشار محافظ بني سويف إلى أن قطاع الطرق من القطاعات التي شهدت اهتماما واضحا من الدولة ، عبر تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التي دعمت الاستثمار،والطرق المحلية بالمدن والقرى التي أعادت الشكل الحضاري للميادين والشوارع بالمدن ومداخل والطرق الرئيسية بالقرى ، مشيرا إلى بني سويف قد شهدت في العام الماضي ( 2018 – 2019 ) تنفيذ رصف وتطوير 64 طريقا وشارعا بمدن ومراكز المحافظة السبع، بخلاف مشروعات الخطة الاضافية العاجلة لذاك العام.





وأوضح محافظ بني سويف أن المحافظة في الخطة العاجلة للعام الحالي 2019/2020 التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري، بإجمالي تكلفة 101.1 مليون جنيه بأطوال 50 كم تقريبا ، لتنفيذ 19 مشروعا عبارة عن مداخل وشوارع رئيسية بالقرى ، حيث تشمل رصف:الطريق السريع عزبة الوكيل/للراهب،طريق كفر الجزيرة عز الرجال، استكمال شارع الجيش بمركز ناصر، العواونة شرهى ،إعادة رصف طريق مفارق طرشوب حتى بداية صفط راشين، طريق الشيخ عابد /مازورة، طريق الشيخ اسماعيل حتى الطريق الجديد.





كما تشمل: شارع رياض بني سويف ، شارع سعد زغلول ، شارع بورسعيد، مدخل منيل غيضان من طريق الفيوم ، طريق الأمراء إدراسيا ، شرهي إهناسيا ، استكمال رصف طريق باها الحاجر السعادنة ، طريق بني صالح عزبة تلت ، طريق عزبة الشقر بني صالح ، طريق المستكاوى رزق الله ، طريق مدخل القصبة ناحية أبوصالح حتى طريق القصبة الشنطور، طريق الترعة الفشنية.





واصل المحافظ تصريحاته بأن الطرق التي تمت الإشارة لها بالخطة العجلة يتم تنفيذها بجانب الخطة الاستثمارية الخاصة بالطرق بتكلفة 108 مليون جنيه ، وبلغت نسبة التنفيذ حتى الأن 90% والتي تتضمن 20 شارع بالمدن،و34 طريق ، بأطوال تصل لـ 55 كم، ليصل اجمالي الاعتمادات التي وفرتها الدولة لدعم الطرق بالمحافظة إلى أكثر من 209 ملايين جنيه.





وأكد محافظ بني سويف على أن المحافظة لديها خريطة كاملة بالطرق والشوارع التي تتطلب الرصف أو إعادة الرصف أو رفع الكفاءة والتطوير،حيث تمت مراعاة عدد من الأهداف والأبعاد في هذه الخريطة التي تشرف عليها مديرية الطرق والهيئة والوحدات المحلية ومشاركة مجتمعية ورصد فعلي لحالة الطرق،وتشمل هذه الخريطة طرق و شوارع ومداخل قرى ، وكذا ميادين وشوارع رئيسية وجانبية بالمدن ،حيث يتم تنفيذ الخطة حسب الأولوية بخطة الدولة وحسب الاعتمادات التي توفرها الحكومة.



