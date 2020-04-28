احذر قراءة القرآن الكريم بوسائل المواصلات في رمضان .. الإفتاء: له حُرمة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن تلاوة القرآن الكريم مطلوبة شرعًا في شهر رمضان وفي غير رمضان من الشهور، منوهة بأن هناك الكثير من الناس يقرأون القرآن في المواصلات العامة في هذا الشهر الكريم.





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وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز قراءة القرآن الكريم في المواصلات العامة في رمضان ؟ »، أن قراءة القرآن الكريم هو من العبادات التي يترتب عليها من الثواب العظيم أولًا ، وللذكرى والاتعاظ والتدبر ثانيًا، إلا أن ما يفعله البعض من قراءة القرآن بصوت عال في وسائل المواصلات فإنه لا يتناسب مع حرمة تلاوة القرآن الكريم .









وتابع: وذلك حيث تختلط القراءة بضجيج الأصوات ولا يتحقق الإنصات والتدبر، ولكن لا بأس إذا قرأه في سره إذا قدر على التركيز وأمن من انقطاع التلاوة، والعودة إليها مرة بعد أخرى، مشيرة إلى أن من أفضل ما يخدم به المسلم قراءته للقرآن أن يأخذ شيئًا ولو يسيرًا من التفسير يعينه على التدبر والفهم، فقال تعالي: « كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ» الآية 29 من سورة ص.



