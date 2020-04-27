الحكومة البريطانية توافق على عودة الدوري الإنجليزي

أبدت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، موافقتها على عودة واستئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليج" رغم تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".





وقال أوليفر دويدين، سكرتير عام الثقافة والميديا والرياضة في مجلس اللوردات إنه قد أجريت محادثات بينه وبين إدارة رابطة الدوري الإنجليزي، تم فيها مناقشة مصير البريميرليج، والتأكيد على عودة المنافسة في أقرب وقت ممكن، وذلك لدعم منافسات اللعبة حول العالم أجمع.





يذكر أن الدوري الإنجليزي قد تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".





وكان نادي ليفربول الإنجليزي متصدرًا لجدول ترتيب المسابقة، برصيد 82 نقطة، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي مانشستر سيتي بفارق 25 نقطة.







