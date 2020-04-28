AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

كل ليلة في رمضان .. رسول الله كان يمسح جسده قبل النوم بـ 15 آية قرآنية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:00 ص
رسول الله كان يمسح
رسول الله كان يمسح جسده قبل النوم بـ15 آية قرآنية
Advertisements
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن هناك خمسة عشر آية قرآنية كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- مداومًا وحريصًا على مسح جسده الشريف بها قبل النوم كل ليلة في رمضان وفي غيره من الشهور.

اقرأ أيضًا.. دعاء الرزق بعد صلاة الفجر من 37 كلمة لقضاء الدين وانجاب البنين وتنزل الخيرات

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، بدءًا من الرأس والوجه وما أقبل من جسده الشريف.
واستشهد بما ورد في صحيح البخاري، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها-: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعاء قبل النوم بهذه الصيغة يمحو لك ذنوب بعدد ورق الشجر والرمال.. ردده 3 مرات

دعاء قبل النوم من 11 كلمة يكفر ذنوب بعدد أيام الدنيا كلها.. إذا رددته 3 مرات كل ليلة

دعاء قبل النوم من 30 كلمة يبطل السحر والحسد فورا ويغفر ذنوب أكثر من زبد البحر.. ردده الآن

كيفية قراءة المعوذات مع النفث ومسح الجسد قبل النوم.. سنة نبوية للتحصين

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب ويجعلك من أهل الجنة بـ 35 كلمة .. لا تغمض عينيك قبل أن تردده

دعاء قبل النوم يجلب لك الرزق في الصباح سريعا.. فقط توسل الله بهذه السورة القرآنية

ترشيحاتنا

بعد خلعه.. سعر صادم لـ حذاء أمينة خليل في حلقة رامز مجنون رسمي

دعاء سجود الشكر وشروطه

بـ بنطلون جلد لامع .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

مرض جديد يظهر في بريطانيا ويصيب الأطفال

ألف إصابة في 4 أيام.. أحمد موسى: أخبار مبشرة قريبا عن علاج فيروس كورونا

عروس تتوفى بعد 3 أيام من الزفاف بسبب إصابتها بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على السيارة الإيطالية الفاخرة المزيفة فى الصين.. صور

بعد سعر حقيبتها الصادم.. تعرف على ثمن حذاء ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور