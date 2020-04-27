لا يعرفها كثيرون.. 9 مستحبات للصوم داوم عليها رسول الله طوال شهر رمضان

أكدت دار الإفتاء المصرية ، أن صوم رمضان واجب بنصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة وإجماع العلماء، معلوم من الدين بالضرورة، وهو أحد أركا ن الإسلام، يكفرُ جاحدُه إلا إذا كان جاهلًا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، أو كان قريب عهد بالإسلام.





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وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل هناك أمور مستحبة عن رسول الله في صيام رمضان؟»، أن هناك عدة مستحبات للصوم داوم عليها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وأولها التسحُّر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً».





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وتابعت: وتأخير السحور ؛ لما روي عن زيد بن ثابت- رضي الله تعالى عنه- ، قال: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً»، وتعجيل الفطر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».





وأضافت: والدعاء عند الفطر وأثناء الصيام؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُم» وذكر منهم «الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ»، ومما روي من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أفطر قال: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ».









وأكملت دار الافتاء: والإفطار على رُطَبَاتٍ، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى ماء؛ لحديث أنس بن مالك I قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ».





واستطردت : والكفُّ عما يتنافى مع الصيام وآدابه، فعن أبي هريرة –رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».



