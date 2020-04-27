AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

لا يعرفها كثيرون.. 9 مستحبات للصوم داوم عليها رسول الله طوال شهر رمضان

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:09 م
لا يعرفها كثيرون..
لا يعرفها كثيرون.. 9 مستحبات للصوم داوم عليها النبي في رمضان
Advertisements
أمل فوزي
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صوم رمضان واجب بنصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة وإجماع العلماء، معلوم من الدين بالضرورة، وهو أحد أركان الإسلام، يكفرُ جاحدُه إلا إذا كان جاهلًا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، أو كان قريب عهد بالإسلام.

اقرأ أيضًا.. دعاء الرزق بعد صلاة الفجر من 37 كلمة لقضاء الدين وانجاب البنين وتنزل الخيرات

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل هناك أمور مستحبة عن رسول الله في صيام رمضان؟»، أن هناك عدة مستحبات للصوم داوم عليها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وأولها التسحُّر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً».

وتابعت: وتأخير السحور ؛ لما روي عن زيد بن ثابت- رضي الله تعالى عنه- ، قال: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً»، وتعجيل الفطر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ». 

وأضافت: والدعاء عند الفطر وأثناء الصيام؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُم» وذكر منهم «الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ»، ومما روي من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أفطر قال: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ». 


وأكملت دار الافتاء: والإفطار على رُطَبَاتٍ، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى ماء؛ لحديث أنس بن مالك I قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ».

واستطردت : والكفُّ عما يتنافى مع الصيام وآدابه، فعن أبي هريرة –رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مبطلات الصيام .. 7 أمور تفسد العبادة وعليك كفارة

فدية الحامل إذا أفطرت في رمضان.. المفتي السابق يجيب

مبطلات الصوم ..6 أخطاء تفسد العبادة .. وعليك كفارة في هذه الحالة

سنن مهجورة في رمضان .. 10 أمور يستحب للصائم فعلها ليفوز بالجنة

السحور.. فضله وحكمه وسر البركة فيه

لماذا ذكر الله المنافقين في القرآن الكريم 13 مرة؟ داعية يجيب

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية: عزل 232 أسرة تضم 960 مواطنا خالطوا مصابي كورونا

حرب فنية بين النجوم والخارجية الإسرائيلية .. غضب عارم بسبب مشهد فى مسلسل النهاية

عزومتك عندنا .. صينية دجاج مشوي مع مكرونة بالبشاميل وكشك بالدجاج والحلو قطايف التيراميسو

عذر يبيح لك الفطر في رمضان.. انتشر بهذا العصر ولا يعرفه كثيرون

الساحر الأوروجويانى .. صن داونز يحسم مصير الصفقة التبادلية مع الأهلي

الجيش الروسي يجري عمليات تطهير في 3 مدن بـ لومباردي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج حب الشباب .. 5 طرق تقضي عليه في شهر

رولزرويس تطرح جوست 2021 rolls royce ghost بالتعاون مع bmw.. صور

نتائج فحوصاتها إيجابية بدون أعراض.. حالة محيرة لعارضة أزياء مصابة بـ كورونا