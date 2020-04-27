اقتراح برغبة بشأن تدريس إنجازات أبطال الجيش والشرطة في المناهج الدراسية

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن تدريس إنجازات أبطال الجيش والشرطة في المناهج الدراسية وإصدار كتيب يحوي بطولاتهم في مواجهة الإرهاب.









وأكدت عبد الحليم، في اقتراحها، أن أفراد الجيش المصري والشرطة يقدمون أرواحهم فداء للوطن، ويسطرون ملاحم وطنية في الدفاع عن تراب الوطن، والتصدي لأي محاولات تخريبية أو إرهابية تريد العبث بمقدرات وموارد الدولة المصرية، وكذلك التصدي للجماعات الإرهابية التي تسعى لاختطاف الدولة المصرية.











وأضافت: "أنه في ظل تلك التضحيات التي يقدمها رجال الجيش والشرطة، يظل الطلاب في المدارس، لا سيما في الصفوف الابتدائية والإعدادية ليس لديهم المعلومات أو الدراية الكاملة عن حجم الدور الكبير وتلك التضحية بالجيش المصرية، للفخر به دائما ووضع كافة مجهوداتهم وسام على صدر كل مصر يفتخر بكل جندي في الجيش المصري".











وأشارت إلى أن تدريس قصص هؤلاء الأبطال، سيساعد الطلاب في معرفة حجم الدور الذي يقوم به الجيش المصري وتقدير صعوبته، ومن ثم يصبحون على قدر من المسئولية والحب تجاه هؤلاء الأبطال ومن ثم سيساهم ذلك في خلق جيل واع ومدرك حجم المخاطر التي يواجهها الجيش والشرطة في سبيل الحفاظ على الأمن القومي، لا سيما الإرهاب الذي يعد الخطر الداهم الذي يواجه الدولة المصرية.











وأضافت أن الدراما المصرية بدأت بالفعل بتجسيد أحد أبطال القوات المسلحة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد في سيناء جراء محاربته للإرهاب الغاشم، والذي راح ضحيته فداء لهذا الوطن، وذلك في مسلسل الاختيار، بالإضافة إلى أن هذا المسلسل أحدث ضجة كبيرة في نفوس المصريين وأحدث صدى واسعا إيجابيا داخل نفوس المصريين مما دعاهم للفخر بهذا البطل وأصبح المسلسل حديث الساعة.









