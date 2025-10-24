صبحي يفتتح النسخة الثانية لــ قمة مصر المستدامة للشباب 2025 بالجامعة الأمريكية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات النسخة الثانية لــ "قمة مصر المستدامة للشباب 2025"، والتي تنظمها مؤسسة ACTs for Sustainable Development بالشراكة مع الحكومة المصرية وعدد من وكالات الأمم المتحدة، وبحضور أكثر من 3000 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات الوطنية والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء،

جاء ذلك بحضور إلينا بانوفا المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، إيف ساسنراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، نتاليا ويندر روسي الممثل المقيم لليونيسف، والدكتور محمد رفاعي المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتور يورجن مارسيل عميد شؤون الطلاب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي في كلمته الافتتاحية أن القمة تُعد منصة وطنية رائدة لتمكين الشباب المصري، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025 – 2032 التي أعدّتها الوزارة لتعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال المستدامة، والعمل التطوعي والمجتمعي، وصياغة السياسات العامة المرتبطة بالمناخ والتنمية المستدامة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن القمة تركز على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل الوظائف الخضراء وريادة الأعمال لدعم الابتكار والمشروعات المستدامة، والتطوع والمشاركة المجتمعية لتمكين الشباب محلياً في المحافظات، والسياسات والتوعية لتعزيز دور الشباب في المناصرة وصنع القرار نحو مستقبل أكثر استدامة.

وأشار وزير الشباب إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح من أهم مسارات التنمية العالمية، حيث يجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن تمكين الشباب بالمهارات الخضراء وريادة الأعمال المستدامة لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية لضمان مشاركتهم في سوق العمل المستقبلي ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف "صبحي" أن البنك الدولي يؤكد أن وظائف المستقبل ستعتمد على مزيج من المهارات التقنية والتفكير الابتكاري، مشدداً على أن الوزارة تعمل على بناء شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز هذه المهارات وفتح آفاق جديدة للتوظيف الأخضر.

ووجّه وزير الشباب والرياضة الشكر لشباب مؤسسة ACTs على جهودهم في تنظيم القمة، مشيداً بنموذجهم الملهم في العمل التطوعي والتنظيمي، كما أثنى على جهود اللجنة الوطنية للشباب والمناخ EGYouth4Climate في دعم الجهود الوطنية والدولية لتحقيق مستقبل أخضر مستدام، كما وجّه الشكر إلى جميع الشركاء من الوزارات والهيئات الوطنية، ومنظومة الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، مثمناً تعاونهم المثمر في إنجاح القمة وتنظيمها على أعلى مستوى من الاحترافية.

أكدت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، خلال كلمتها في افتتاح قمة مصر المستدامة للشباب، أن القمة تعكس الشراكة القوية بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة في تعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي، مشيدة بجهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025–2034، التي تضع الشباب في صميم التنمية من خلال دعم مهاراتهم وريادتهم وابتكارهم في الاقتصاد الأخضر والرقمي.

وأضافت بانوفا أن زيارة الدكتور فيليبي باوليي، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المعني بالشباب، إلى مصر مؤخرًا، أكدت المكانة الريادية لمصر في تمكين الشباب وصياغة سياسات المناخ والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن تجربة اللجنة الوطنية للشباب والمناخ (EGYouth4Climate) أصبحت نموذجًا عالميًا في إشراك الشباب في العمل المناخي، مؤكدة في ختام كلمتها: “نحن لا نستثمر فقط في الشباب، بل نستثمر في مستقبل مصر بأكمله.

أكد عبدالله عماد وحسام إمام، مؤسسا مؤسسة أكتس للاستدامة (ACTs)، في كلمتهما الافتتاحية أن قمة مصر المستدامة للشباب تمثل امتدادًا لحلم بدأ منذ مؤتمر COY17 عام 2022، يجمع الشباب المصري حول رؤية واحدة لمستقبل أكثر استدامة. وأعربا عن تقديرهما العميق للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المستمر وإيمانه الحقيقي بقدرات الشباب، مشيدين بتعاون منظومة الأمم المتحدة في مصر في دعم مسيرة التنمية المستدامة. وأوضحا أن القمة ليست مجرد مؤتمر، بل بداية برنامج وطني شامل يمتد على مدار العام، يشمل فعاليات في مختلف المحافظات لتعزيز الوظائف الخضراء، وريادة الأعمال، والمشاركة المجتمعية، يقوده شباب من جميع أنحاء الجمهورية ليكونوا صُنّاع التغيير في مجتمعاتهم.