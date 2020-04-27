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توك شو

مش معقول.. أحمد موسى يعلق على زيادة إصابات فيروس كورونا اليوم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:10 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
علق الإعلامي احمد موسى، على زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اليوم.

وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مش معقول فى 4 أيام سجلنا ألف إصابة، وهذا بسبب عدم الالتزام".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، خروج 60 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
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