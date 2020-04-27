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مرتضى منصور: خصم نصف مليون جنيه من طارق حامد لظهوره مع رامز جلال

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:30 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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حمزة شعيب
قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن ما يفعله رامز فى برنامجه مع الضيوف يؤثر على سلوكيات المجتمع، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ رسمي لوقف برنامج رامز جلال.
وتابع مرتضى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" رامز بيقول انا مجنون رسمي والمجنون مكانه مستشفى الأمراض العقلية

ونوه إلى أن سلوكيات رامز مع ضيوفه تصل إلى حد الشروع فى القتل.

وأكد مرتضى منصور، أنه  أصدر قرار بخصم 500 مليون جنيه لكل لاعب ظهر مع رامز جلال، مضيفا:"أول واحد اتبلغ طارق حامد".

وفى وقت سابق، شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما عنيفا على الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمى الذى يذاع خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشة قناة إم بى سى مصر .

وطالب مرتضى منصور فى فيديو نشره على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب " بإيقاف البرنامج الذى يتلاعب فيه رامز جلال بحياة الضيوف فى مشهد كارثى لبرامج المقالب.

وشدد المستشار مرتضى منصور أنه لن يسكت على أى إهانة للزمالك خلال البرنامج مطالبا المسئولين عن الإعلام بضرورة التحرك لإيقاف هذه المهزلة السخيفة على حد وصفه.
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