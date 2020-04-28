رسميا.. فولكس فاجن وسكودا وسيات تؤجل طرح موديلاتها في مصر.. تفاصيل

أعلن وكيل سيارات فولكس فاجن وسكودا وسيات في مصر عن تأخر طرح الطرازات الجديدة في مصر لمدة تصل الي 6 شهور؛ حيث قال رئيس الشركة التي تملك التوكيل كريم نجار أن الوضع الحالي تسبب في تأجيل الطرازات الجديدة التي كان من المنتظر تقديمها في الوقت الحالي مع امكانية تأجيل طرح هذه الموديلات لفترة تصل الي 6 شهور كاملة بسبب ما يحدث في مصانع سيارات الشركة الألمانية من توقف أو تقليل معدلات الإنتاج بسبب فيروس كورونا.

وقالت الشركة: إنها كانت تنوي تقديم طرازات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة بما في ذلك فولكس فاجن باسات الجديدة وأودي Q3 Sportback بالاضافة الي سيارتي سكودا سكالا وكامياك وسيات تراكو. وأشار الي أن هذه الموديلات سيتأجل طرحها لفترة من الوقت في ظل غلق اغلبية مصانع السيارات لخطوط الانتاج في الوقت الحالي أو الاتجاه الي تصنيع المعدات الطبية بدلًا منها كما حدث في مصنع سيات.

وأكدت أن الوضع الحالي تسبب في ارتباك لكل كانت تخطط له الشركة في الفترة السابقة حيث كانت تنوي التوسع في طرح المزيد من الطرازات الي جانب التوسع في خطط الخدمات والصيانة وصالات العرض.