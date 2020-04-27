بسبب أحداث ثورة 30 يونيو.. مسلسل الاختيار يجتاح تويتر

لليوم الرابع على التوالي، يحظى مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، بحالة كبيرة من الإهتمام لدى المشاهدين، فبعد الحلقة الرابعة اليوم، التي شهدت مزيدًا من الأحداث الدرامية المتلاحمة، احتاح هاشتاج المسلسل #الاختيار، مؤشرات البحث على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وذلك بعد استعراض أحداث ثورة 30 يونيو، في الحلقة.

ملخص أحداث الحلقة الرابعة لمسلسل الاختيار

عرضت قناة ON E الفضائية، رابع حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





شهدت أحداث الحلقة الرابعة، أول ظهور لـ أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، الذي طلب مبايعته، من كل من الإرهابي أبو مصعب (إيهاب فهمي)، والإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي)، وباقي الإرهابيين في تنظيم الدولة في سوريا، وأثنى البغدادي على عشماوي، لكونه ضابطا سابقا في الصاعقة، وأخبره أنه سيصبح كبير المقاتلين في التنظيم.





واتخذ هشام عشماوي، خط العودة من سوريا إلى مصر، عبر تركيا، بالتزامن مع أحداث الغضب العارمة ضد حكم الإخوان، ومطالبة حركة تمرد بعزل محمد مرسي، وتزامنًا مع حالة الاحتقان هذه، ينصدم الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) بخبر إصابة أبيه بالسرطان.





يتم إخبار أحمد المنسي، بنقله إلى شمال سيناء (العريش)، فيخفي هذا الخبر عن أهله حتى لا يشعرهم بالقلق عليه، في الوقت الذي تندلع فيه ثورة 30 يونيو، المطالبة برحيل محمد مرسي، الذي يلقي خطابه المثير حول الحديث عن الشرعية، ويظهر الفريق عبد الفتاح السيسي (الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية)، ويلقي بيان القوات المسلحة، وينحاز لمطالب الشعب الشرعية.





وفي ظهور خاص للفنان محمد إمام، بأحداث الحلقة الرابعة، يجسد فيها دور نقيب للقوات المسلحة، وتتعرض كتيبته لهجوم إرهابي، تزامنًا مع توعد الإخوان بمزيد من العمليات الإرهابية، وبداية الاعتصام في ميدان رابعة العدوية، وتختتم أحداث الحلقة.





مواعيد عرض مسلسل الاختيار

وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.





ملخص أحداث مسلسل الاختيار

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلاً عن أنه يركز أيضًا على دور الجيش فى حماية الوطن.





فريق عمل مسلسل الاختيار