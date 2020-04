بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر جمبسوت سيرين عبد النور

View this post on Instagram

كتير انبسطت انو التقينا مبارح سوى واليوم كمان رح شوفكن على الساعة ١:٠٠ ببرنامج #سهرانين_معاكم_بالبيت ونقضي ساعة ونص من الوقت مع بعض #رمضان #رمضان_كريم 🙏🌙