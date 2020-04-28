بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر جمبسوت سيرين عبد النور

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورها فى أولى حلقات برنامجها الجديد مع الفنان أحمد فهمي المقرر عرضه في شهر رمضان القادم على قناة "إم بي سي مصر ".
تألقت سيرين عبد النور فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جمبسوت أنيق باللون الأوف وايت بأكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة، كما كشف التصميم عن قوامها الرشيق.
وقد حملت إطلالة سيرين عبد النور توقيع دار الأزياء Dolce Farfalla، فيما بلغ سعر الجمبسوت 566 دولار أمريكى.
وانتعلت سيرين عبد النور حذاء أنيقا باللون الأسود وذا كعب عال، وتزينت الفنانة اللبنانية إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التى منحتها إطلالة متكاملة.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين عبد النور على تسريحة شعر بسيطة، كما اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون إطلالتها.