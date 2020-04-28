أمريكا تشن هجوما على الصين بسبب فيروس كورونا

ألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى احتمال معاقبة الصين بسبب سماحها بانتشار فيروس كورونا حول العالم وما سببه من أضرار.





وقال ترامب في المؤتمر الصحفي مع لجنة العمل المعنية بمكافحة كورونا: "نجري حاليا تحقيقات معمقة في هذا الشأن، ولسنا سعداء من الصين، لأننا نؤمن أنه كان بالأمكان إيقاف الفيروس من مصدره ولذلك نقوم بتحقيقات جادة وقوية وسنحصل على الإجابة وسنعلمكم بالنتيجة".





وأشار ترامب إلى أن العقوبات قد تتمثل في دفع الصين أموالا طائلة وقال: "نتحدث عن أموال أكثر مما تتحدث به ألمانيا، هذا ضرر على نطاق العالم".





وأكد الرئيس الأمريكي إصراره من جديد على إعادة فتح الاقتصاد، وقال إن الأمريكيين يريدون العودة إلى العمل في أسرع وقت".





وقال ترامب بعد لقائه مجموعة من المدراء التنفيذيين لشركات صناعية حول أزمة كورونا "إن كل أجزاء البلاد هي في شكل جيد أو أنها ستصبح في حالة أفضل، استراتيجيتنا فعالة وأنقذت حياة الكثيرين، هناك تحسن في مواجهة الوباء في ولايات عدة".





وأضاف ترامب أن "الكثير من الحكام يريدون فتح الولايات، وفتح المدارس، قد ترون فتح بعض المدارس ولو لفترة قصيرة، لكن لا تزال هناك بعض الولايات غير جاهزة".





وبعد أن سئل عن توفير الاختبارات مع عودة بعض الولايات لفتح اقتصادها من جديد، قال ترامب: "سنضاعف الاختبارات وربما تصل إلى الضعف".





وكشف ترامب أن الولايات المتحدة وزعت إجهزة تنفس على دول أخرى للمساعدة في معالجة المصابين بفيروس كورونا





وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قامت بإجراء 5.4 مليون فحص، وأن سلاح المهندسين أنشأ أكثر من 11 ألف سرير.





في السياق ذاته، كان المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، اتهم الصين، بأنها أرسلت إلى الولايات المتحدة أجهزة رديئة بل وزائفة لاختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا كما اتهمها "بالتربح" من الجائحة.





وقال نافارو المنتقد بشدة لبكين والذي عينه الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع المسائل المتعلقة بخطوط الإمداد والتي لها صلة بالأزمة الصحية إن إجراء المزيد من الاختبارات بالنسبة للفيروس والأجسام المضادة يعد حيويا لعودة الأميركيين الذين يخضعون حاليا للعزل التام إلى العمل.





وأضاف نافارو لبرنامج فوكس أند فريندز "يمكننا حينئذ العثور على أشخاص لديهم مناعة والذين يمكنهم التواجد في أماكن العمل في بيئة أكثر أمانا. ولكننا لن نسمح للصين على سبيل المثال بالتربح من تلك الاختبارات الزائفة وغير الحقيقية لما سيسببه ذلك من مشكلات كبيرة للغاية". وقال "هناك الكثير من أجهزة اختبار الأجسام المضادة القادمة من الصين وهي ذات جودة رديئة وتسجل بيانات خاطئة وأشياء من هذا القبيل"