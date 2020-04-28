أخبار الفن.. أبو هشيمة يظهر بعد مقلب رامز جلال.. ابن عمرو دياب يدخن السجائر .. أحدث ظهور لنجمة فوازير رمضان نيللي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
نشر الفنان رامي وحيد، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع الفنانة نيللي، نجمة فوازير شهر رمضان المبارك، خلال فترة التسعينات، وذلك في أحدث ظهور لها، بعد الأخبار التي ترددت قبل أشهر حول اعتزالها الفن، بسبب ابتعادها عن الساحة.
نشر الفنان رامز جلال صورا من كواليس حلقة اليوم ببرنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» والتي كانت ضحيتها الفنانة أمينة خليل.
نشر عبدالله، نجل عمرو دياب صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها وهو يشعل سيجارة، ويدخنها، في أول ظهور له وهو يدخن السجائر، ما فاجئ متابعيه، الذين اندهشوا نظرًا لأن والده لا يدخن، ويحب ممارسة الرياضة.
نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، في أول ظهور لها بعد مقلب برنامج «رامز مجنون رسمي» للفنان رامز جلال.
تصدر اسم «السيسي» مؤشرات البحث على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد أحداث الحلقة الرابعة لمسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، الذي يتناول حياة الشهيد الراحل أحمد المنسي، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.