أخبار الفن.. أبو هشيمة يظهر بعد مقلب رامز جلال.. ابن عمرو دياب يدخن السجائر .. أحدث ظهور لنجمة فوازير رمضان نيللي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر الفنان رامي وحيد، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع الفنانة نيللي، نجمة فوازير شهر رمضان المبارك، خلال فترة التسعينات، وذلك في أحدث ظهور لها، بعد الأخبار التي ترددت قبل أشهر حول اعتزالها الفن، بسبب ابتعادها عن الساحة.



