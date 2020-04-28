مسلسل حب عمري الحلقة 4.. هيثم شاكر يرفض الزواج ويعود لـ سهر الصايغ

وخلال أحداث الحلقة، تحاول مها، التودد لـ عيسى (هيثم شاكر) والإيقاع به، فتعطيه «بدل» كهدايا له، لكنه يرفضها منها، فتقوم باصطحابه إلى العين السخنة بحجة العمل، وهناك تخبرها بحبها له، وتعرض عليه الزواج، إلا أنه يرفض ذلك، ويقرر العودة إلى القاهرة، وخطيبته (سهر الصايغ).

ملخص أحداث مسلسل حب عمري





تدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة كبيرة تجمع هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.





فريق عمل مسلسل حب عمري





مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.





أغنية مسلسل حب عمري





قام هيثم بغناء تتر المسلسل الذي نشره على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجل التتر أكثر من 20 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحه على "يوتيوب".



