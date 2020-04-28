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رياضة

اتجاه لإلغاء الأولمبياد العام المقبل حال عدم السيطرة على كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:39 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، عن نيتها إلغاء الأولمبياد المقرر عقدها العام المقبل، في حال فشل العالم في السيطرة على فيروس كورونا المستجد بحلول العام المقبل. 

وقررت اللجنة المنظمة في اليابان واللجنة الأولمبية الدولية، انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 23 يوليو 2021 وأن تستمر الدورة حتى الثامن من أغسطس  التالي، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية، تأجيل الدورة الصيفية 2020 إلى العام المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس «كورونا» حول العالم.

وفي وقت سابق اليوم، قال يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي إنه يتوقع اتصالًا من توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، هذا الأسبوع حول الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو المؤجل.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل الدورة الصيفية 2020 إلى العام المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس «كورونا».
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