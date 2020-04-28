أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 28-4-2020

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم، الثلاثاء 28-4-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى المملكة العربية السعودية نحو 179.98 ريال سعودى.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم ، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (205.68 ريال سعودي) أي ما يعادل (54.69 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (188.54 ريال سعودي) أي ما يعادل (50.14 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (179.98 ريال سعودي) أي ما يعادل (47.86 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (154.26 ريال سعودي) أي ما يعادل (41.02 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (119.98 ريال سعودي) أي ما يعادل (31.91دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (102.84 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.35 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,397 ريال سعودي) أي ما يعادل (1.701 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1.440 ريال سعودي) أي ما يعادل (382.87 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (205.682 ريال سعودي) أي ما يعادل (54.695 دولار أمريكي)