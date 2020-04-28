ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في جمهورية قيرغيزستان

أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في قيرغيزستان اليوم، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الدولة من 695 إلى 708، بزيادة 13 حالة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.





وقال متحدث باسم المركز إنه حتى يوم 28 أبريل 2020، تم تسجيل 13 حالة اصابة جديدة بكورونا في جميع أنحاء الدولة، مشيرا إلى أن شخصين من بين مرضى كوفيد 19 الجدد هم من الأطباء، ما يرفع عدد العاملين الطبيين المصابين إلى 185.





وأضاف أن عدد القتلى بلغ ثمانية، بينما تعافى 416 مريضا.





وأعلنت قيرغيزستان حالة الطوارئ في عدة مدن، بما في ذلك العاصمة بيشكيك، منذ إعلان هذا الوباء.