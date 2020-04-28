انخفاض عدد وفيات كورونا في إسبانيا إلى 301 حالة

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا اليوم، الثلاثاء، تسجيل 301 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في انخفاض ملحوظ عن الحصيلة التي سجلتها في اليوم السابق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات 23822 حالة؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.





وأشارت الصحة الإسبانية إلى أن عدد حالات الإصابة زاد إلى 210773 حالة من 209465 إصابة في اليوم السابق.





وقد أعلن المعهد الإسباني للإحصاء اليوم الثلاثاء،أن معدل البطالة، المرتفع أصلًا في إسبانيا، سجل زيادة ليصل الى نسبة 14.4 في المئة من القوة العاملة في الفصل الأول من العام، على خلفية انتشار وباء كوفيد-19.





ووفق الأرقام التي نشرها المعهد الإسباني للإحصاء، فأن أواخر ديسمبر، كانت البطالة في إسبانيا تبلغ 13,8%، وهو المعدل الأسوأ في منطقة اليورو بعد اليونان.





وتتركز البطالة خصوصًا في الفصل الأول في قطاع الخدمات والسياحة، الأساسي للاقتصاد الإسباني، وذلك على خلفية العزل العام المفروض منذ 14 مارس الماضي.





وبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل 3,31 مليون شخص، لكن المعهد أكد انه "من المرجح أن العديد من الموظفين الذين خسروا وظائفهم صنفوا بأنهم خارج العمل" لان ظروف الإحصاءات المعتادة تأثرت بفعل إجراءات العزل.





وتعتبر الحكومة الاسبانية أن 3,9 مليون إسباني هم حاليا في بطالة جزئية بسبب إجراءات العزل المفروضة منذ مارس.