النواب: توزيع الجيش كمامات على المواطنين يعكس اهتمامه بصحتهم

وجه الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، تحية قلبية للقوات المسلحة المصرية الباسلة لحرصها على توزيع الكمامات الطبية مجانًا على المواطنين فى عدد من المحافظات لمواجهة فيروس كورونا المستجد مؤكدا ان هذا دليل قاطع على حرص القوات المسلحة على صحة المواطنين.





وقال " حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم ان القوات المسلحة المصرية كان لها دورها الكبير فى دعم ومساندة جهود جميع مؤسسات الدولة فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بعمليات التعقيم والتطهير التى قامت بها القوات المسلحة فى غالبية مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب والمؤسسات الدينية والوزارات والمحافظات وغيرها من المؤسسات الاخرى.





كما أشاد الدكتور صلاح حسب الله بإنتاج القوات المسلحة لمستلزمات الوقاية من فيروس كورونا وهو ماكان له اثاره الايجابية فى توجيه ضربات موجعة لكل من حاولوا استغلال فيروس كورونا بإنتاج مستلزمات من داخل مصانع بير السلم موجها التحية والتقدير للأجهزة الرقابية خاصة صقور وزارة الداخلية وأبطال الرقابة الادارية الذين نجحوا فى كشف كل من حاولوا الاتجار فى قوت المصريين استغلالا لفيروس كورونا.





تجدر الاشارة الى ان القيادة العامة للقوات المسلحة كانت قد أصدرت أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة بتوسيع نطاق توزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانًا بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف جهود القوات المسلحة للحد من إنتشار فيروس " كورونا".





وقامت عناصر القوات المسلحة بتوزيع الماسكات الطبية فى محطة سكك حديد الجيزة على المواطنين القادمين والمتجهين من وإلى الصعيد، وحثتهم على البعد عن التزاحم وإتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية .





وإنتشرت عناصر القوات المسلحة بمحافظة السويس وقامت بتوزيع الماسكات الطبية على المواطنين المترددين على مواقف النقل الجماعى ومكاتب البريد ، وفى الإسماعيلية تم توزيع الماسكات الطبية بمحطة قطارات الإسماعيلية وموقف النقل الجماعى وأنفاق قناة السويس ومعدية نمرة(6) للقادم والمتجه من وإلى سيناء ، وفى محافظة بنى سويف تم التوزيع على المواطنين المترددين على محطة قطارات بنى سويف وموقف النقل الجماعى بالمحافظة .





وحرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أعداد كبيرة من المواطنين بالأماكن التى يتردد عليها أعداد كبيرة ، وعبر العديد من المواطنين عن سعادتهم وإمتنانهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لمجابهة إنتشار فيروس " كورونا ".





يأتى ذلك فى إطار جهود القوات المسلحة لتوفير الماسكات الطبية لكافة المواطنين بمختلف المحافظات بما يكفل المحافظة على صحة المواطن المصرى ضد خطر إنتشار فيروس كورونا.