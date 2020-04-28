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مرأة

الشاى الأخضر أغربها.. 5 علاجات منزلية فعالة للتخلص من نزيف اللثة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:30 م
نزيف اللثة
نزيف اللثة
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نهى هجرس
يعد نزيف اللثة شائع وقد يلاحظه المرء بعد غسل أسنانه أو تنظيفها بالخيط، يحدث نزيف اللثة في الغالب بسبب تراكم الجير أو اللويحات ، مما يؤدي إلى تهيج بطانة اللثة الحساسة مما يؤدي إلى نزيفها.

و قدم موقع "bold sky" أهم العلاجات المنزلية التى تساعد فى التخلص من نزيف اللثة


- الثلج 
يمكن أن يؤدي استخدام كيس ثلج على اللثة النازفة إلى تهدئة إصابات الفم البسيطة ، مثل الجرح أو الكشط وسيساعد على تقليل الألم والتورم. ضع كمادة ثلجية على لثة النزيف لمدة 10 دقائق.

- الماء المالح 

يحتوي الملح على خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة تقلل من الألم والتورم، يساعد غسل الفم بالماء المالح على قتل البكتيريا الضارة التي تسبب نزف اللثة، أضف ½ ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء. 
حرك الماء المالح حول الفم لبضع دقائق ثم ابصقه. 


- عسل 
 يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات يمكنها مكافحة الالتهابات البكتيرية التي يسببها التهاب اللثة. كما أنه سيساعد في تقليل آلام وتورم اللثة، خذ القليل من العسل على أطراف أصابعك ودلكه بلطف على لثتك


- الشاي الاخضر 
يمكن أن يقلل شرب الشاي الأخضر من نزيف اللثة، ويرجع ذلك إلى وجود مضاد للأكسدة طبيعي يسمى الكاتشين في الشاي الأخضر يمكن أن يقلل من استجابة الجسم الالتهابية للبكتيريا في الفم  . اشرب من 3 إلى 4 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا.


- الكركم 
يحتوي الكركم على مركب بوليفينول يسمى الكركمين ، والذي له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات يمكن أن تخفف الألم والالتهاب الناجم عن نزيف اللثة . ضع عجينة الكركم على نزيف اللثة واحتفظ بها لمدة 10 دقائق. اشطفه وكرر هذا مرتين في اليوم.
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