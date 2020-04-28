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أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيريه الإيراني والتركي ورئيس الصليب الأحمر وباء كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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أ ش أ
بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هاتفيا اليوم /الثلاثاء/، مع نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف، والتركي مولود تشاووش أوغلو ورئيس الصليب الأحمر بيتر مورير الوضع المتعلق بتفشي وباء "كورونا". 
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية بأن الوزيرين الروسي والإيراني ناقشا عملية مكافحة جائحة كورونا والقضايا الدولية مع التركيز على الوضع في أفغانستان وخطة العمل المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.
وأضاف البيان أن لافروف بحث مع نظيره التركي الإجراءات المتخذة في روسيا وتركيا لمكافحة الوباء وآفاق تعاون الجانبين وعودة المواطنين الروس العالقين في تركيا إلى روسيا.
وأوضح أن الوزيرين الروسي والتركي تطرقا، أيضا، إلى التسوية السلمية في سوريا وتطورات الوضع في منطقة وقف التصعيد في إدلب والعلاقات الثنائية والتعاون في المنظمات الدولية.
ولفتت الخارجية الروسية، في بيانها، إلى أن لافروف بحث هاتفيا مع رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي بيتر مورير الإجراءات المتخذة في سبيل مكافحة فيروس كورونا المستجد والتعاون في مجال التغلب على العواقب الإنسانية للوباء.

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