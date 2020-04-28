بعد عام و3 أشهر.. فنانة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها

نشرت الفنانة اللبنانية ​رولا شامية​ تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أعلنت فيه عن ا نفصالها رسميًا عن زوجها ​رودى سعد​، بعد زواج دام سنة و3 أشهر.





وقالت رولا : "تعلمت أن وجود آلام في الدنيا يرفع عنا البلاء، فكيف لو ماتت وأصبحت في السماء".





وأضافت رولا قائلة : "حين تنزف دموع العين تنجلي وتبصر النور، مثلما أعلنت فرحي بزواجي، أعلن لكم طلاقي".





وكان رد فع زوجها رودى عبر صفحته على فيسبوك قائلا : "شو حلو الحب والاحترام يجمعوك تحت سقف واحد مع الشخص لبتحبو والأحلى تنفصلوا كمان بكل حب واحترام.. الله يوفق حبيبة قلبي".



