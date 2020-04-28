AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد عام و3 أشهر.. فنانة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:07 م
رولا شامية
رولا شامية
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة اللبنانية ​رولا شامية​ تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أعلنت فيه عن انفصالها رسميًا عن زوجها ​رودى سعد​، بعد زواج دام سنة و3 أشهر.

وقالت رولا : "تعلمت أن وجود آلام في الدنيا يرفع عنا البلاء، فكيف لو ماتت وأصبحت في السماء". 

وأضافت رولا قائلة : "حين تنزف دموع العين تنجلي وتبصر النور، مثلما أعلنت فرحي بزواجي، أعلن لكم طلاقي".

وكان رد فع زوجها رودى عبر صفحته على فيسبوك قائلا : "شو حلو الحب والاحترام يجمعوك تحت سقف واحد مع الشخص لبتحبو والأحلى تنفصلوا كمان بكل حب واحترام.. الله يوفق حبيبة قلبي".

بعد عام و3 أشهر.. فنانة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفصلت عن زوجي دون طلاق لسوء أخلاقه فهل عليّ ذنب؟.. أمين الفتوى يرد

أشهرهم أصالة وأخرهم نوال الزغبي.. تفاصيل طلاق المشاهير

طلاق المشاهير 2020 .. أنغام وأحمد إبراهيم الأحدث.. وأصالة تصدم جمهورها بالخبر

كورونا يخترق الوسط الفني في مصر والوطن العربي.. إصابة ممثلة مصرية وعازف كمان وفراشة الخليج

كورونا يخترق فناني الوطن العربي.. وإصابة أول ممثلة مصرية

تعرف على القصة الكاملة لإصابة أول فنانة مصرية بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

تقارير: العالم على موعد مع كارثة جديدة حال نقص القمح الروسي

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي.. وخطوات الاستعلام عنها

هل يجوز القراءة من المصحف دون وضوء؟.. اعرف حكم الشرع

قلبي أطمأن يتبرع لسيدة تعول 7 أطفال بعد موقفها الإنساني.. فيديو

باليورو.. سعر حقيبة أمينة خليل فى برنامج رامز جلال

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ٢٨-٤-٢٠٢٠

AdvertisementS

حقيقة فتح المساجد الجمعة المقبلة .. تعليق وزارة الأوقاف

قرارات مرتقبة لـ الأعلى للإعلام حول أزمة رامز مجنون رسمي وقطونيل

بريطانيا تحذر من ظهور مرض خطير غامض له صلة بـ كورونا يحصد أرواح الأطفال

إيقاف رامز مجنون رسمي.. الأعلى للإعلام يحقق ومرتضى منصور يلجأ للقضاء وتحرك عاجل من البرلمان

مدبولي: الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة فرصة تاريخية لهيكلة الجهاز الإدارى للدولة

حذرت من موجة ثانية أشد فتكا ..10 رسائل هامة من الصحة العالمية حول مستجدات فيروس كورونا

ليه عملتي كده؟!.. انتقادات لـ حلا شيحة بسبب عمليات التجميل.. صور

وزارة التموين: إمكانية تبديل النقاط بزجاجات الكولونيا والمطهرات

باليورو.. سعر حقيبة أمينة خليل فى برنامج رامز جلال

لماذا نغلق المساجد ونترك التجمعات؟.. مفتي الجمهورية يرد.. صور

العراق: تفجير انتحاري في مدخل مديرية الاستخبارات في كركوك

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا يصاحبه شبورة وأمطار خفيفة على البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض الناعم.. كندة علوش تبهر متابعيها بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

للسيدات.. تعرفي على أشهر أخطاء البسبوسة وطرق حلها

لوك طبيعي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة