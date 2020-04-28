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رياضة

مدرب الجابون يكشف سر نجاح كارتيرون مع الزمالك وفشله مع الأهلي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:39 م
كارتيرون
كارتيرون
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إسماعيل محمود
كشف الفرنسي باتريس نوفو، المدير الفني لمنتخب الجابون، سبب إخفاق مواطنه باتريس كارتيرون مع النادي الأهلي، وتحقيقه لنجاحات مع الزمالك.

وقال نوفو، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": كارتيرون مدرب ذو نوعية جيدة، ومن المدربين الأقوياء والجيدين، نعرف أن الأهلي عندما يتعاقد مع مدرب يكون هدفه الفوز دائمًا، وهذا يضع ضغطًا كبيرًا على أي مدير فني يقوم بتدريب الشياطين الحمر".

وأضاف: "على الجانب الآخر، من الممكن أن يكون الزمالك قد أمهل باتريس كارتيرون فترة زمنية للتأقلم مع لاعبيه، ومقومات للنجاح لكي يحقق تلك النتائج الإيجابية".

يذكر أن نوفو سبق له تدريب نادي الإسماعيلي المصري، قبل أن يتولى مهمة تدريب الجابون.
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