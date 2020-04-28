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أخبار العالم

586 وفاة جديدة بـ كورونا في بريطانيا.. وقرار جديد بشأن الضحايا خارج المستشفيات

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:29 م
٥٨٦ وفاة جديدة بـ
٥٨٦ وفاة جديدة بـ كورونا في بريطانيا
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شيماء مصطفى
أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل بريطانيا ٥٨٦ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ ٢٤ ساعة الأخيرة.

يأتي ذلك عقب أن ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كل من إنجلترا واسكتلندا وويلز سلجوا اليوم، 639 وفاة داخل المستشفيات، كان ضمنهم 552 وفاة في المدينة الأولى.

وخرج وزير الصحة مات هانكوك معلنا التحديث في مؤتمر صحفي من داونينج ستريت.

وأعلن في المؤتمر أن الحكومة ستغير إحصاءاتها اليومية لتشمل، لأول مرة، حالات الوفاة خارج المستشفيات، أي في دور الرعاية أو المنازل.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن العدد الحقيقي للوفيات قد يكون أعلى بنسبة 55% مما تظهره التحديثات اليومية لوزارة الصحة، نظرا لأنها لا تشمل الأشخاص الذين يموتون خارج المستشفيات.

وأوضحت البيانات الأسبوعية إلى أن الوفيات خارج المستشفيات جعلت عدد ضحايا كورونا في إنجلترا وويلز في 17 أبريل يصل إلى 22351، وهو ارتفاع كبير عن 14451 التي أعلنت عنها وزارة الصحة في ذلك التاريخ.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تم تطبيق نفس نسبة الزيادة على إجمالي عدد حالات الوفيات المؤكدة اليوم، فيعني ذلك أن العدد الحقيقي لها يبلغ أكثر من 33600.
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