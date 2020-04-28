اليابان تزف بشرى للعالم بـ دواء لعلاج فيروس كورونا

اقتربت اليابان أخيرًا من حلم الدواء الذي يعالج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تمت الموافقة على عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات، كدواء يتم إعطائه لمرضى الفيروس.





بهذه الخطوة يكون هو الدواء الاول الذي يتم الموافقة عليه في اليابان لعلاج فيروس كورونا المستجد، وقد أنتجته شركة جلعاد ساينسز، بحسب ما نشرت صحيفة "اسوشيتد برس".





وقال كبير أمناء مجلس الوزراء اليالباني "يوشيهايد سوغا" منذ بداية شهر مارس واليابان تشارك في اختبار مشترك متعدد الجنسيات للعقار، كما شاركت في أبحاث خارج اليابان، مشيرا إلى أن طوكيو وضعت نظام للتصريح بالأدوية حتى يتنثى استخدامه في الخارج.





يستخدم عقار "ريمديسيفير" في الأصل لعلاج الإيبولا، وكانت منظمة الصحة العالمية قد اوضحت من قبل أن الدواء لم ياتي بنتيجة مع الحالات المتأخرة من فيروس كورونا، عندما تم تطبيقه على الاختبارات السريرية في الصين.





وأكدت اليابان على أن الدواء أثبت فاعلية بعد تطويره في علاج الفيروس ولكن في الحالات المبكرة، كما أضاف "سوغا" أن اليابان ستبذل جهد أكبر في إنتاج أدوية فعالة في أقرب وقت ممكن.