اعتذار وسباب .. رامز جلال يُصفع من ضحيته.. ويجبر ضيفه على إقرار بطولة مسلسله الجديد

وقع الفنان السعودي حسن عسيري ضحية لمقلب رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الثلاثاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.









قدم رامز جلال مقدم برنامج «رامز مجنون رسمي» ضحيته الليلة في برنامج «رامز مجنون رسمي» بأنه الكوميديان الاول في الخليج، يحب الهزار والمرح، ويحب الدعابة بشكل مستمر.









ووصف الكوميديان حسن عسيري بـ «ضحكة السعودية»، مضيفا : «بعتذر لجمهوري في السعودية والخليج العربي سامحوني لان ده أكل عيشي، لان معايا حسن عسيري في الحلقة دي اكل حراتي غبية وتاريخي شاهد عليا، رايحين تجيبوا حسن عسيري بعربية كيا ده بيجيب الخضار بعربية فيراري».









رد الفنان السعودي حسن عسيري على سؤال المذيعة أروى في رأيه عن الفنان رامز جلال فأجاب: «شخص مزعج وأوفر».









وتفاجأ الضحية عندما شاهد رامز جلال وهو يخرج من الصورة بعد تمزقها قائلا «الله يلعن ابليسك، وانت تصرفاتك أوفر»، مضيفا : «والله أنا تعبان وانت شخص مزعج فعلا، وبلاش شعري لأن عندي تصوير».









توسل الفنان السعودي حسن عسيري إلى رامز جلال بعد تنفيذ المقلب ضده قائلا «رامز جلال أحسن ممثل في مصر، وانا والله تعبت الله يكرمك خلاص كفاية لان والله ما أقدر كفاية بكرهك ورجعني مكاني لاني ما اتحمل».









وتابع الكوميديان السعودي -بعد ضغط عليه- من رامز جلال أقر أنا حسن عسيري ان رامز معايا في المسلسل القادم ببطولته ويختار المخرج وفريق العمل حسب ما يختارهم، وانا أرجوك عايز أشرب مياه وانا والله العظيم تعبت».









وقع الممثل الخليجي حسن عسيري، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، "رامز مجنون رسمي"، والمذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء.









وخلال المقلب قال جلال، :"سمحوني يا جماهيري في الخليج معايا حسن عسيري، ده أكل عيشي ومش بإيدي وهتشوفه وهو بيصرخ ولو اتكلم هضربه"، موجها حديثه لضحيته :"ايه الشنب ده يا عسيري.، ومالك بتجري كده ليه هما قالوا لك ان في جو بوفيه".









قال الممثل الخليجي حسن عسيري، ان اللاعب المصري محمد صلاح هو نجم نجوم كرة القدم، وبالنسبة للغناء يفضل النجمة أحلام التي يعتبرها مناضلة.









وعن رامز جلال قال: " أحسه أوفر في المقالب وشخص مزعج"؛ وبمجرد ان خرج رامز من خلف صورة معلقة، ارتعب عسيري مرددا: " الله يلعن ابليسك يا ملعون".