AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تدشن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين بالكاميرون

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:15 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
ميـــس رضــا

دشنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجمهورية الكاميرون اليوم، برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين بمقر مركز خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة ياوندي، بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة في ياوندي محمد بن طواله، والمشرف على الدعاة بالمركز الحسن هندي.


ويأتي تدشين البرنامج ضمن المشروعات التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة كل عام في مختلف دول العالم، تحقيقًا لمبدأ الأخوّة والتواصل مع الجاليات المسلمة في تلك الدول وتجسيدًا لرسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين وتلمس احتياجاتهم في شهر الخير والعطاء.


وتستهدف وزارة الشؤون الإسلامية من خلال البرنامج جميع أقاليم جمهورية الكاميرون، حيث سيتم توزيع أكثر من 3500 سلة غذائية على الأقليات المسلمة في جمهورية الكاميرون، وفق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.


فى غضون ذلك، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع تأمين وتوزيع المساعدات الغذائية للمتضررين فى اليمن وباكستان من الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.


وسيتم خلال المشروع توزيع 1,200 سلة غذائية، تزن 88 طنًا و800 كيلو جرام، في مديريات المكلا وغيل باوزير ومنطقة ميفع في مديرية بروم ميفع.


وأشاد محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في مساندة أبناء حضرموت خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها اليمن والعالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا.


كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ المرحلة الثالثة للنازحين المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت خيامهم في الأيام الماضية بمحافظة مأرب.


واشتملت المواد على 600 خيمة، و3,600 بطانية، و1,200 بساط، يستفيد منها 3,600 فرد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملك سلمان يمنح منظمة الصحة العالمية 10 ملايين دولار لمواجهة كورونا

بالأرقام.. تعرف على مساعدات السعودية لمتضرري السيول في اليمن

بالأرقام.. تعرف على مساعدات السعودية لليمن قبل رمضان

السعودية في خدمة الإسلام.. تدشين مشروع لتفطير الصائمين بالسنغال

بالأرقام.. تعرف على مساعدات السعودية لـ اليمن وباكستان

لإغاثة الملهوف.. السعودية توزع أكثر من 2000 سلة غذائية في اليمن وباكستان.. ومسئولون يوجهون الشكر للمملكة

ترشيحاتنا

شاهد.. رامز جلال يعتذر لجمهور الخليج

طريقة عمل العرقسوس خطوة بخطوة في 5 دقائق

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 5 .. نيللي كريم تعرض على آسر ياسين العمل معها

شاهد.. إسقاط عصابة حولت منزلا في المنوفية لمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وتوزيعها

قضية حياة أو موت.. رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يطالب بإلغاء جميع دوريات العالم بسبب كورونا

نشرة الفن.. إيقاف رامز مجنون رسمي.. صور جديدة لـ دينا الشربيني من كواليس لعبة النسيان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قميص منقط ضيق.. شاهد.. ابنة شريف منير بإطلالة جريئة

بعد ظهورها فى حلقة رامز .. أروى فى مرمى نيران النقد بسبب البنطلون.. شاهد

بـ لبس صعيدى.. أحمد خالد صالح برفقة خطيبته هنادى مهنا.. والجمهور: خايفين تتحسدوا