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مرأة

طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تعد المكرونة بالبشاميل بالفراخ  من أهم الوصفات التي لا تبرع فى إعدادها جميع السيدات، فالمكرونة بالبشاميل تحتاج العديد من الخطوات لإعدادها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء السيدات لانها تحتاج اليها فى عزومات رمضان فهى تعد من الأطعمة الشهية التى يفضلها الكثير.

إليك طرق عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ  التى تبحث عنها أغلب السيدات عند عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.

المكونات:

300 جرام فراخ مفرومة
بصلة كبيرة مقطعة كريهات صغيرة
2 ملعقة كبيرة سمن
2/1 ملعقة كبيرة ملح
4/1 ملعقه صغيره ( سماق - زعتر - ليمون ناشف بودر - بصل بودر - ثوم بودر - زنجبيل )
2/1 ملعقة صغيرة ( فلفل أسود - جوز الطيب )

للبشاميل:
2 كوب لبن حليب
كوب شوربه فراخ أو لحمة ( اختيارى )
4 ملاعق كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة سمن
2/1 ملعقة صغيرة
( ملح - فلفل أسود )
4/1 ملعقة صغيرة ( جوز الطيب - حبهان بودر )
2 بيضة

للوجه :
بيضة
4/1 كوب قشدة بلدى
2 ملعقة كبيرة زبدة صفراء
رشه فلفل اسود

للقاعدة :

2 ملعقة كبيرة زيت عباد
3 ملعقة كبيرة بقسماط
الطريقة : ( العساج ) :
يتم وضع السمن في إناء على النار ونضع البصل ويقلب حتى تدبل
نضع الفراخ وتقلب جيدا ثم نضع جميع البهارات وتقلب حتى تدخل على النضج
الطريقة : ( البشاميل ) :
نضع اللبن - والشوربة - والدقيق - والبهارات في الخلاط ويضرب جيدًا حتى يذاب الدقيق.
نضع السمن في الإناء ونضع عليها خليط اللبن ويقلب بالمضرب السلك بسرعه وفى اتجاه واحد.
يترك الخليط يبرد جيدا ونضع البيض عليه ويقلب جيدا حتى يمتزج البيض معه.
نضع نصف كمية البشاميل على المكرونه ويقلب جيدا.
التطبيق :
تدهن صينية الفرن بالزيت ونضع البقسماط ونفرده في الصينية كلها من جميع الجهات ونتخلص من الزائد.
نضع نصف كمية المكرونة في القاع وتتساوى جيدا.
نضع خليط الفراخ بحيث تغطى المكرونة كلها.
نضع نحو 3 ملاعق كبيرة بشاميل على الفراخ على مسافات متباعدة.
نضع باقى المكرونة وتتساوى جيدا.
نضع باقى مقدار البشاميل حتى يغطى الوجه كله جيدا.
نضع خليط الوجه على بعضه ويقلب جيدا ثم نضعه على البشاميل ثم على الوجه كله.
تدخل الفرن على الشبكه في الوسط على حرارة 180 حتى يحمر الوجه كله.
تترك تبرد وتقطع مربعات وتقدم.

ملحوظه :
ممكن يزيد على خليط الفراخ فلفل ألوان مقطع صغير
وزيتون اخضر وعند وضعه يلاحظ التقليل فى الملح
ومشروم مقطع شرائح
وكل المكونات تأخذ تشويحة مع الفراخ
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